Байден проведет закрытую встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине, - Кирби

Представитель Белого дома отметил, что для президента Байдена, а также команды по вопросам нацбезопасности эта встреча, которая состоится за закрытыми дверями, станет возможностью убедиться в том, что законодатели в полной мере понимают неотложную потребность в том, чтобы Украине продолжала поступать помощь.

Следует отметить, что по данным СМИ, на этой встрече будут присутствовать:

лидер большинства в Сенате Чак Шумер;

лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл;

спикер Палаты представителей Майк Джонсон;

лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Помощь Украине от США

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет. А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

16 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит помощь от Европы и Соединенных Штатов Америки, решение будет принято в течение недель.