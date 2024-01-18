Байден проведе закриту зустріч з лідерами Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні, - Кірбі

Представник Білого дому зазначив, що для президента Байдена, а також команди з питань нацбезпеки ця зустріч, яка відбудеться за зачиненими дверима, стане можливістю переконатися в тому, що законодавці повною мірою розуміють нагальну потребу в тому, щоб Україні продовжувала надходити допомога.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, на цій зустрічі будуть присутні:

лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;

лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;

спікер Палати представників Майк Джонсон;

лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Допомога Україні від США

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакета внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет. А 12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

16 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає допомогу від Європи та Сполучених Штатів Америки, рішення ухвалять протягом тижнів.