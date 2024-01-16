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Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине, - Politico

Вторник 16 января 2024 21:22
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Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине, - Politico Архивное фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для проведения переговоров по оказанию помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что парламентарии в Сенате потратили месяцы на обсуждение потенциального двухпартийного соглашения о добавлении новых ограничений пограничной и иммиграционной политики к запросу Байдена о выделении 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и пограничной безопасности. Однако эти переговоры еще не привели к соглашению.

Среди ожидаемых участников:

  • лидер большинства в Сенате Чак Шумер;
  • лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл;
  • спикер Палаты представителей Майк Джонсон;
  • лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Politico пишет, что на встрече также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в частности те, которые возглавляют комитеты по ассигнованиям. Встреча должна произойти в среду.

Помощь Украине от США

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет. А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит помощь от Европы и Соединенных Штатов Америки, решение будет принято в течение недель.

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