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Байден закликав посилити санкції проти соратників Лукашенка

Автор: РБК-Україна

Кандидат у президенти США Джо Байден закликає міжнародне співтовариство розширити санкції на соратників Олександра Лукашенка. Він заявив, що посилить тиск на них.

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Про це повідомляє Reuters.

Крім того, Байден закликає заморозити офшорні рахунки, "на яких вони зберігають своє вкрадене багатство".

В разі перемоги на президентських виборах він пообіцяв співпрацювати з європейськими партнерами, щоб розробити план економічної підтримки "істинно суверенної, демократичної Білорусі".

Раніше кандидат у президенти США Джо Байден звинуватив американського лідера Дональда Трампа у відсутності заяв про придушення протестів у Білорусі. Він назвав Олександра Лукашенка "диктатором", а інавгурацію Лукашенка - фіктивною церемонією.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на новий президентський термін. Після таємної інавгурації Лукашенко не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Сам Лукашенко вважає, що це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори і легітимність.

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Новини України Олександр ЛукашенкоДжозеф Байден