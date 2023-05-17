Украина с начала года получила 17 млрд долларов помощи: какие страны дали больше всего

По состоянию на 17 мая общий объем финансирования государственного бюджета Украины составил 841,6 млрд гривен (23 млрд долларов). Из них 6,1 млрд долларов было получено за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным министерства, иностранные партнеры выделили с начала года 16,9 млрд долларов. Из них ЕС выделил 6,5 млрд долларов, США - 4,75 млрд долларов, МВФ - 2,7 млрд долларов, Канада - 1,75 млрд долларов. Кроме того, Всемирный банк выделил 505 млн долларов, Великобритания - 498 млн долларов, Германия - 52 млн долларов, Испания - 50 млн долларов. Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд евро в макрофинансовую помощь в виде льготных кредитов.