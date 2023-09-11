Украина запросит в следующем году до 14 млрд долларов финансовой помощи США

В следующем году Украине потребуется от 12 до 14 млрд долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими на фоне продолжающегося российского вторжения.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Переговоров пока нет, есть много неопределенностей, и у нас нет уверенности, что это гарантировано", - заявил он журналистам. По его словам, Украина также надеется получить от США 3,3 миллиарда долларов до конца года.

В этом году Украина получила от США почти 10 млрд долларов финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита, и Киев ожидает, что ее потребности не уменьшатся в следующем году.

Президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

Запрос Минобороны

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на прошлой неделе, что собирается попросить Кабинет министров увеличить расходы на оборону еще на 251 млрд гривен (6,8 миллиарда долларов) в этом году, поскольку военные расходы увеличиваются ежедневно.

По словам Марченко, правительство обсудит просьбу Умерова на ближайшем заседании. "Я не уверен, что мы сможем покрыть все потребности", о которых говорил Умеров, сказал Марченко.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги".