ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден прибыл в Британию: его самолет приземлился на военной авиабазе

Новина українською →
Лондон, Среда 09 июня 2021 22:40
Байден прибыл в Британию: его самолет приземлился на военной авиабазе Фото: президент США Джо Байден прибыл в Британию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Великобритании на авиабазе Милденхолл Королевских ВВС. Американский лидер начал свое европейское турне, которое продлится 8 дней.

Об этом сообщила британская газета East Anglian Daily Times.

На авиабазе Байдена и его супругу Джилл встречали военнослужащие США. Президент выступит перед ними с речью.

Авиабаза Милденхолл стала отправной точкой первого зарубежного визита Байдена. В ходе европейского турне президент США проведет ряд встреч и примет участие в нескольких саммитах.

10 июня Байден встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Ожидается, что они обсудят "особые" американо-британские отношения накануне саммита "группы семи".

На следующий день, 11 июня, начнется саммит лидеров G7. Он продлится до 13 июня. Его главными темами должны стать вакцинация против коронавируса, торговля, климат и развитие инфраструктуры. По итогам встречи "группы семи" ожидается совместное коммюнике.

После саммита G7 Байдена и его супругу примет королева Великобритании Елизавета II. Встреча пройдет в Виндзорском замке.

После визита в Великобританию Байден отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО. Он запланирован на 14 июня. Среди тем встречи будут Россия, Китай, а также увеличение инвестиций в оборону Альянса.

В следующую среду, 16 июня, Байден должен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов состоятся в Женеве. На повестке дня саммита США-Россия будут насущные вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование конфликта в Украине и ситуация в Беларуси.

Напомним, перед отлетом из Белого дома президент США пообщался с журналистами. Байден заявил, что не знает, удастся ли ему договориться с Путиным о прекращении кибератак на США.

Кроме того, сегодня стало известно, что Байден и Путин проведут переговоры на вилле XVIII век у Женевского озера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина