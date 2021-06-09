Байден прибыл в Британию: его самолет приземлился на военной авиабазе

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Великобритании на авиабазе Милденхолл Королевских ВВС. Американский лидер начал свое европейское турне, которое продлится 8 дней .

На авиабазе Байдена и его супругу Джилл встречали военнослужащие США. Президент выступит перед ними с речью.

Авиабаза Милденхолл стала отправной точкой первого зарубежного визита Байдена. В ходе европейского турне президент США проведет ряд встреч и примет участие в нескольких саммитах.

10 июня Байден встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Ожидается, что они обсудят "особые" американо-британские отношения накануне саммита "группы семи".

На следующий день, 11 июня, начнется саммит лидеров G7. Он продлится до 13 июня. Его главными темами должны стать вакцинация против коронавируса, торговля, климат и развитие инфраструктуры. По итогам встречи "группы семи" ожидается совместное коммюнике.

После саммита G7 Байдена и его супругу примет королева Великобритании Елизавета II. Встреча пройдет в Виндзорском замке.

После визита в Великобританию Байден отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО. Он запланирован на 14 июня. Среди тем встречи будут Россия, Китай, а также увеличение инвестиций в оборону Альянса.

В следующую среду, 16 июня, Байден должен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов состоятся в Женеве. На повестке дня саммита США-Россия будут насущные вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование конфликта в Украине и ситуация в Беларуси.