Байден і Путін зустрінуться на віллі XVIII століття біля Женевського озера, - Reuters
Зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним пройде на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт заплановано на 16 червня.
Про це пише Reuters.
Видання пише, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція і армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.
Reuters підкреслює, що Швейцарія з традиційно нейтральним статусом не приєдналася до західних санкцій проти Росії за окупацію Криму і Донбасу в 2014 році і наполегливо лобіювала проведення у себе першого за останні десятиліття саміту найбільших держав.
Фото: вілла Ла Гранж в Женеві (flickr com del-uks_gallery)
Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не розглядає зустріч з російським президентом як нагороду для нього.
"Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей", - сказав він.
Детальніше про ситуацію навколо зустрічі та її можливі наслідки для Києва читайте в матеріалі "Ніякого " ерезавантаження". Чого чекати світу та Україні від зустрічі Байдена і Путіна".