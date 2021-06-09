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Байден і Путін зустрінуться на віллі XVIII століття біля Женевського озера, - Reuters

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Женева, Середа 09 червня 2021 15:59
Байден і Путін зустрінуться на віллі XVIII століття біля Женевського озера, - Reuters Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним пройде на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт заплановано на 16 червня.

Про це пише Reuters.

Видання пише, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція і армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.

Reuters підкреслює, що Швейцарія з традиційно нейтральним статусом не приєдналася до західних санкцій проти Росії за окупацію Криму і Донбасу в 2014 році і наполегливо лобіювала проведення у себе першого за останні десятиліття саміту найбільших держав.

Байден і Путін зустрінуться на віллі XVIII століття біля Женевського озера, - Reuters

Фото: вілла Ла Гранж в Женеві (flickr com del-uks_gallery)

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не розглядає зустріч з російським президентом як нагороду для нього.

"Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей", - сказав він.

Детальніше про ситуацію навколо зустрічі та її можливі наслідки для Києва читайте в матеріалі "Ніякого " ерезавантаження". Чого чекати світу та Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

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