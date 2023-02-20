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Советник Дуды о визите Байдена в Киев: четкий сигнал, что Украина победит в войне

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Варшава, Понедельник 20 февраля 2023 16:19
Советник Дуды о визите Байдена в Киев: четкий сигнал, что Украина победит в войне Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Визит президента США Джо Байдена в Киев является четким сигналом американской приверженности поддержке Украины. При этом визит подчеркнул, что США верят в победу Украины в войне.

Об этом заявил советник президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы очень приветствуем его смелое решение поехать в Украину как четкий знак приверженности США и его личного участия в ситуации, посылающий четкий сигнал о том, что США со своими союзниками, партнерами, и что есть вера в то, что Украина может победить в этой сложной ситуации", - заявил он.

Пшидач подчеркнул, что он "с нетерпением ждет встречи с ним на польской земле".

Напомним, США и Россия контактировали перед поездкой Байдена в Украину, чтобы "избежать прямого конфликта между ядерными государствами".

При этом визит Байдена в Киев держали в секрете сутки.

Все подробности исторического визита президента США в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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