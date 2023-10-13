Байден представит программу поддержки Украины и Израиля на следующей неделе, - Reuters

Она не сообщила никаких подробностей касательно будущего плана финансирования и сказала, что все подробности станут известны на следующей неделе.

Человек из Белого дома, знакомый с этим вопросом, ранее сообщил, что администрация Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украине, которая борется с российским вторжением уже 20 месяцев.

Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам связать помощь Израилю с помощью Украине. Любая мера по финансированию должна быть одобрена Сенатом США и Палатой представителей.

По данным другого источника, новый план финансирования Байдена также будет включать выделение средств для Тайваня и охраны южной границы США.

Помощь Украине от США

Ранее The Telegraph писал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Позде стало известно, что сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов.

Несмотря на это, Конгресс США недавно не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете – вопрос планируют обсудить отдельно. Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.