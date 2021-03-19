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Байден про контакти з Путіним: ми поговоримо в якийсь момент

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 березня 2021 18:05
Байден про контакти з Путіним: ми поговоримо в якийсь момент Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден у відповідь на пропозицію російського президента Володимира Путіна провести дебати онлайн заявив, що розмова відбудеться в якийсь момент. Раніше Путін запропонував йому подискутувати після того, як той назвав його вбивцею.

Про це він заявив журналістам президентського пулу.

"Упевнений, що ми поговоримо в якийсь момент", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після скандальної заяви Байдена на адресу Путіна російський МЗС почав підготовку нової телефонної розмови між лідерами обох країн. Але у Вашингтоні заявили, що поки не планують ніяких нових розмов між президентами.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею.

А прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія прагнутиме зберегти відносини з США. Проте Москва не може не враховувати висловлювань Байдена.

"Президент заявляв бажання продовжувати стосунки незважаючи ні на що, оскільки це в інтересах країн і всього світу", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи чекає світ нова "холодна" війна.

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