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Байден привітав новий уряд Ізраїлю

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США, Неділя 13 червня 2021 23:14
Байден привітав новий уряд Ізраїлю Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден привітав новий уряд Ізраїлю. Він привітав нову урядову коаліцію на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму зверненні Байден зазначив, що з нетерпінням чекає спільної роботи з новим прем'єр-міністром.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з прем'єр-міністром Беннетом над зміцненням всіх аспектів тісних і міцних відносин між нашими двома країнами. У Ізраїлю немає кращого друга, ніж Сполучені Штати", - сказав Байден.

Також Байден зазначив, що США будуть як і раніше підтримувати Ізраїль.

"Сполучені Штати як і раніше непохитно підтримують безпеку Ізраїлю. Моя адміністрація повністю прихильна роботі з новим ізраїльським урядом для забезпечення безпеки, стабільності і миру для ізраїльтян, палестинців і людей у всьому регіоні", - говорить президент США.

Також міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен виступили із заявами і привітали своїх колег у новому уряді Ізраїлю.

Нагадаємо, що сьогодні парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет. Його підтримали 60 з 120 депутатів.

Раніше повідомлялося, що спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху. Він висловив упевненість у довговічності нового уряду.

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