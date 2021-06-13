Президент США Джозеф Байден привітав новий уряд Ізраїлю . Він привітав нову урядову коаліцію на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом.

У своєму зверненні Байден зазначив, що з нетерпінням чекає спільної роботи з новим прем'єр-міністром.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з прем'єр-міністром Беннетом над зміцненням всіх аспектів тісних і міцних відносин між нашими двома країнами. У Ізраїлю немає кращого друга, ніж Сполучені Штати", - сказав Байден.

Також Байден зазначив, що США будуть як і раніше підтримувати Ізраїль.

"Сполучені Штати як і раніше непохитно підтримують безпеку Ізраїлю. Моя адміністрація повністю прихильна роботі з новим ізраїльським урядом для забезпечення безпеки, стабільності і миру для ізраїльтян, палестинців і людей у всьому регіоні", - говорить президент США.