В Ізраїлі призначили новий уряд

Кнесет (парламент Ізраїлю) затвердив новий уряд країни, сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "єш атід" Яіра Лапіда. У новому Кабміні вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет.

Про це повідомило видання The Times of Israel .

Видання зазначає, що приведення нового Кабміну покладе край тривало 12 років беззмінного правління Біньяміна Нетаньяху.

У найближчі години новий кабінет міністрів буде приведений до присяги. Главою уряду стане Нафталі Беннет.

"60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався", - наводить видання підсумки голосування.

Нагадаємо, Нафталі Беннетт і Яїр Лапід 2 червня завершили формування коаліції для створення нового уряду Ізраїлю. У цьому Кабінеті міністрів не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Зазначимо, на початку квітня президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху формування коаліції після парламентських виборів. Однак Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію у відведений законом термін.

Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт. Він підкреслив, що в нову коаліцію не увійде партія Нетаньяху.