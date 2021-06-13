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В Ізраїлі призначили новий уряд

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Єрусалим, Неділя 13 червня 2021 21:04
В Ізраїлі призначили новий уряд Фото: новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (facebook.com/NaftaliBennett)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кнесет (парламент Ізраїлю) затвердив новий уряд країни, сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "єш атід" Яіра Лапіда. У новому Кабміні вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

"60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався", - наводить видання підсумки голосування.

У найближчі години новий кабінет міністрів буде приведений до присяги. Главою уряду стане Нафталі Беннет.

Видання зазначає, що приведення нового Кабміну покладе край тривало 12 років беззмінного правління Біньяміна Нетаньяху.

Нагадаємо, Нафталі Беннетт і Яїр Лапід 2 червня завершили формування коаліції для створення нового уряду Ізраїлю. У цьому Кабінеті міністрів не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Зазначимо, на початку квітня президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху формування коаліції після парламентських виборів. Однак Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію у відведений законом термін.

Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт. Він підкреслив, що в нову коаліцію не увійде партія Нетаньяху.

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