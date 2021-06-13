Байден поздравил новое правительство Израиля
Президент США Джозеф Байден поздравил новое правительство Израиля. Он приветствовал новую правительственную коалицию во главе с националистом Нафтали Беннеттом.
Об этом сообщает Reuters.
В своем обращении Байден отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с новым премьер-министром.
"Я с нетерпением жду совместной работы с премьер-министром Беннетом над укреплением всех аспектов тесных и прочных отношений между нашими двумя странами. У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты", - сказал Байден.
Также Байден отметил, что США будут по-прежнему поддерживать Израиль.
"Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимо поддерживают безопасность Израиля. Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством для обеспечения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и людей во всем регионе", - говорит президент США.
Также министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен выступили с заявлениями и приветствовали своих коллег в новом правительстве Израиля.
Напомним, что сегодня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет. Его поддержали 60 из 120 депутатов.
Ранее сообщалось, что спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху. Он выразил уверенность в долговечности нового правительства.