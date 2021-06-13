ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден поздравил новое правительство Израиля

Новина українською →
США, Воскресенье 13 июня 2021 23:14
Байден поздравил новое правительство Израиля Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден поздравил новое правительство Израиля. Он приветствовал новую правительственную коалицию во главе с националистом Нафтали Беннеттом.

Об этом сообщает Reuters.

В своем обращении Байден отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с новым премьер-министром.

"Я с нетерпением жду совместной работы с премьер-министром Беннетом над укреплением всех аспектов тесных и прочных отношений между нашими двумя странами. У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты", - сказал Байден.

Также Байден отметил, что США будут по-прежнему поддерживать Израиль.

"Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимо поддерживают безопасность Израиля. Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством для обеспечения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и людей во всем регионе", - говорит президент США.

Также министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен выступили с заявлениями и приветствовали своих коллег в новом правительстве Израиля.

Напомним, что сегодня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет. Его поддержали 60 из 120 депутатов.

Ранее сообщалось, что спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху. Он выразил уверенность в долговечности нового правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль
NEWS
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами