Президент США Джозеф Байден поздравил новое правительство Израиля . Он приветствовал новую правительственную коалицию во главе с националистом Нафтали Беннеттом.

В своем обращении Байден отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с новым премьер-министром.

"Я с нетерпением жду совместной работы с премьер-министром Беннетом над укреплением всех аспектов тесных и прочных отношений между нашими двумя странами. У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты", - сказал Байден.

Также Байден отметил, что США будут по-прежнему поддерживать Израиль.

"Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимо поддерживают безопасность Израиля. Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством для обеспечения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и людей во всем регионе", - говорит президент США.