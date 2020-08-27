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Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах, - опитування

США, Четвер 27 серпня 2020 02:28
Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах, - опитування
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: РБК-Україна

рейтинг чинного президента протягом останніх двох тижнів в даних штатах трохи виріс

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в шести ключових штатах, так званих штатах, які вагаються. У деяких штатах розрив між кандидатами мінімальний.

Про це свідчить опитування від CNBC і Change Research.

В середньому про підтримку Байдена заявили 49% респондентів, за Трампа готові віддати голоси 46% опитаних.

  • Арізона: Байден 49%, Трамп 47%
  • Флорида: Байден 49%, Трамп 46%
  • Мічиган: Байден 50%, Трамп 44%
  • Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%
  • Пенсільванія: Байден 49%, Трамп 46%
  • Вісконсін: Байден 49%, Трамп 44%

Відзначається, що рейтинг чинного президента протягом останніх двох тижнів в цих штатах трохи виріс.

На думку експертів, це пов'язано з тим, що місцеві жителі менше стали турбуватися через пандемію COVID-19.

Згідно з опитуванням Democracy Corps в 16 штатах показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а Трампа - 43%.

Зазначимо, що штатами, які "вагаються" у США називаються ті, в яких виборці голосують то за кандидатів-республіканців, то за демократів. Вважається, що на виборах результати в цих штатах грають особливо важливу роль.

Нагадаємо, вибори глави США повинні пройти 3 листопада.

У президенти від демократів буде балотуватися Джо Байден.

Республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США.

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