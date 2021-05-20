Байден попросив президента Єгипту вплинути на ХАМАС
Президент США Джо Байден увечері 20 травня провів телефонну розмову зі своїм єгипетським колегою Абдель Фаттахом ас-Сісі. В ході бесіди вони обговорили конфлікт Ізраїлю з радикальними палестинськими угрупованнями. Байден попросив ас-Сісі вплинути на ХАМАС.
Про це повідомила в ході регулярного брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.
За її словами, США продовжують контакти з Ізраїлем та іншими партнерами в регіоні, щоб припинити збройний конфлікт. Вона зазначила, що президенти США і Єгипту провели телефонну розмову, в ході якої була відзначена важлива роль Каїра в деескалації ситуації. "Вони (єгиптяни - ред.) мають великий вплив на ХАМАС", - уточнила Псакі.
Вона зазначила, що США бачили повідомлення про готовність Ізраїлю припинити операцію в Секторі Газа. "Це обнадійливо, але, очевидно, ми не можемо вдаватися в подробиці про будь-які угоди, які можуть бути досягнуті", - сказала прессекретар.
Нагадаємо, ввечері 20 травня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що уряд Ізраїлю повідомив єгипетського посередника про готовність припинити операцію в Секторі Газа. Також зазначалося, що Ізраїльський Кабінет міністрів сьогодні збереться на засідання, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню. Офіційного підтвердження цієї інформації не надійшло.
Зазначимо, раніше Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАС укласти угоду про перемир'я. Очікувалося, що воно набуде чинності з четверга, 20 травня.
Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Кількість загиблих перевищила 200 осіб. За цей час по ізраїльській території випустили понад 4 тисячі ракет з Сектора Газа, Західного берега Йордану і Лівану. У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдає ракетних ударів і застосовує авіацію. Кілька днів назад палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.