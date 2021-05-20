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Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити операцію в Секторі Газа, - Haaretz

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Єрусалим, Четвер 20 травня 2021 19:50
Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити операцію в Секторі Газа, - Haaretz Фото: стало відомо про готовність Ізраїлю припинити операцію в Секторі Газа (instagram.com/fakebusters_website)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Ізраїлю повідомив єгипетського посередника про готовність припинити операцію в Секторі Газа. Ізраїльський Кабінет міністрів сьогодні збереться на засідання, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню.

Про це повідомляє видання Haaretz з посиланням на джерела.

Видання не наводить подробиць пропозиції Ізраїлю і терміни виконання режиму припинення вогню. При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

"Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції", - заявив Ганц.

Нагадаємо, раніше Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАС укласти угоду про перемир'я. Очікувалося, що воно набуде чинності з четверга, 20 травня.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по центрах управління радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа, які перебували в квартирах трьох командирів організації. Ці приміщення використовувалися у військових цілях.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили понад 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. День тому палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

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