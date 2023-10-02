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Байден предупредил, что республиканцы снова будут срывать соглашение о финансировании

Понедельник 02 октября 2023 01:15
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Байден предупредил, что республиканцы снова будут срывать соглашение о финансировании Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден предупредил, что ультраправые республиканцы по движению Make America Great Again (являющиеся лозунгом бывшего президента Дональда Трампа) снова попытаются сорвать голосование за распределение бюджета на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Он подчеркнул, что голосование за резкое сокращение некоторых программ (от 30% до 80%) было бы "разрушительным" для миллионов американцев.

"Последние несколько дней и недель радикальные республиканцы MAGA пытались отойти от этого соглашения", - сказал Байден.

Президент добавил, что сейчас удалось остановить попытки республиканцев, но он "не питает иллюзий", что те не повторят попытки снова.

Ситуация в США

Из-за позиции республиканцев в США существовал риск остановки работы правительства. Да, некоторые представители Республиканской партии блокировали голосование за бюджетные проекты на следующий год, требуя урезать "лишние" расходы. Среди прочего они выступали против дополнительной помощи Украине.

Белый дом пытался добиться с ними компромисса. Пока удалось принять проект о временном финансировании, куда не входит помощь Украине, до 17 ноября, что даст время урегулировать споры.

Байден, в свою очередь, призвал Конгресс "прекратить игры и приступить к работе" , а также продолжить помощь Украине.

Подробнее о ситуации в США можно узнать в материале РБК-Украина.

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