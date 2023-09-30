У Байдена запустили отсчет до шатдауна. Что это такое и как повлияет на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена запустила обратный отсчет до шатдауна. Если в течение нескольких часов Палата представителей не одобрит бюджетное соглашение, работа правительства будет парализована.

При подготовке материала использовались: официальный Twitter Белого дома, публикации The Washington Post, The Hill, а также заявления представителей Госдепа и Пентагона.

РБК-Украина объясняет, что такое шатдаун и как он может повлиять на поддержку США нашей страны.

"Правые республиканцы в Палате представителей увеличивают свои требования по уничтожению программ, на которые надеются миллионы трудолюбивых семей. Это не серьезный разговор. У них есть 13 часов, чтобы выполнить свою работу и профинансировать правительство", - говорится в сообщении Белого дома.

Шатдаун в США. Что это такое?

В США действует закон, согласно которому федеральным органам власти запрещена работа, если у них нет финансирования. Шатдаун (от английского - "закрытие") наступает, если Конгресс не успевает одобрить, а президент - подписать бюджетные соглашения.

Отметим, единого закона о бюджете в США нет, и для финансирования всех ведомств и программ нужно принять 12 законопроектов, на согласование которых уходит много времени.

Накануне Палата представителей отклонила проект о временном бюджете, который позволил бы правительству работать в течение месяца при сокращенном уровне расходов. Если в ближайшее время ничего не изменится, то с 1 октября наступит шатдаун.

Как часто бывают шатдауны. И каковы последствия

С 1976 года в США был 21 шатдаун, до этого - ни одного. Причина во все большей поляризации между Демократической и Республиканской партиями, которые используют шатдауны для политического торга как между собой, так и с Белым домом.

В случае шатдауна большинство работников федеральных органов власти уходят в вынужденный неоплачиваемый простой. На работе остаются только те, кто вовлечен в критические сферы, например, правоохранители или авиадиспетчеры. Но у каждого федерального ведомства есть свой план работы, членов Конгресса и президента США шатдаун не затрагивает.

В контексте экономических последствий речь идет о потерянных рабочих часах и сокращении уровня экономической активности. Например, в 2018-2019 годах шатдаун привел к убыткам на 11 млрд долларов.

Причина нынешней угрозы шатдауна

Угроза шатдауна в этом году связана с позицией ультраправых республиканцев. Вообще республиканцы имеют большинство в Палате представителей, и несколько десятков из них относят к крайним трампистам.

В начале 2023 года назначение спикера Палаты Кевина Маккарти поддержали при условии, что инициировать его отставку можно по ходатайству одного конгрессмена. И он вынужден учитывать требования ультраправых республиканцев при рассмотрении бюджетных вопросов, поскольку может лишиться должности.

Сейчас республиканцы требуют максимально урезать федеральные расходы, за исключением средств на безопасность и оборону. Ранее они возмутились договоренностями Маккарти и Белого дома поднять потолок госдолгу без учета их требований. Теперь они хотят, чтобы в бюджетных соглашениях были заложены деньги на борьбу с нелегальной миграцией из Мексики.

Более того, эти республиканцы выступают против дополнительной помощи Украине.

Как шатдаун повлияет на помощь Украине

В августе Белый дом запросил у Конгресса более 43 млрд долларов дополнительного финансирования до конца года. Из этой суммы 24 млрд должны пойти на помощь Украине. В итоге из-за позиции ультраправых республиканцев это предложение застряло в Палате представителей.

Для выхода из ситуации Сенат предложил предусмотреть более 6 млрд долларов для Украины до середины ноября, но Кевин Маккартни дал понять, что в Палате не будет голосов даже за такой компромисс.

Как пишет The Washington Post, сегодня на рассмотрение Палаты представителей вынесут предложение, которое позволит избежать шатдауна, а правительство сможет работать в течение 45 дней при нынешнем уровне расходов.

Проект предполагает увеличение расходов на случай стихийных бедствий, но в нем нет ни одного миллиарда долларов для Украины.

По данным The Hill, республиканцы и республиканцы договорились вынести вопрос дополнительных 300 млн долларов в ближайшем пакете для Украины на отдельное голосование.

Что будет с помощью Украине при шатдауне

Как заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, шатдаун может усложнить отправку военной помощи, поскольку часть чиновников просто не выйдут на работу.

"Когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок", - отметил он.

При этом в Госдепе и Белом доме выражают уверенность в том, что двухпартийная поддержка Украины сохранится. По словам спикера администрации Байдена Карин Жан-Пьер, Белый дом продолжит работу с членами обеих партий для обеспечения дополнительного финансирования Украины.

Тем временем в Пентагоне обеспокоены: шатдаун замедлит темпы замены оружия, которое отправляют Украину. Без дополнительного финансирования у Пентагона есть полномочия на отправку оружия и техники на 5 млрд долларов из имеющихся запасов.

Одним из негативным сценариев также называют то, что шатдаун фактически замедлит подготовку украинских пилотов на F-16.