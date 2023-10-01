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Байден пообещал продолжить помогать Украине и призвал Конгресс "прекратить игры"

США, Воскресенье 01 октября 2023 21:11
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Байден пообещал продолжить помогать Украине и призвал Конгресс "прекратить игры" Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден заявил, что США и в дальнейшем будет поддерживать Украину. В то же время президент заявил, что Конгресс должен "прекратить игры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Байден предупредил, что осталось "немного времени", чтобы американские деньги продолжали поступать в Украину, и призвал Конгресс "прекратить игры и приступить к работе".

В обращении из Белого дома президент заверил американских союзников, американский народ и народ Украины, что США продолжат оказывать им поддержку.

Он добавил, что "устал от балансирования на грани" после того, как едва удалось избежать частичного закрытия федерального правительства.

Ситуация в США

Напомним, что в США существовал риск приостановки работы правительства из-за позиции ультраправых республиканцев, которые блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы. Также они выступали и против дополнительной помощи Украине.

Белый дом, со своей стороны, пытался хотя бы включить компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, впрочем, инициатива не получила достаточно голосов.

Чтобы избежать "шатдауна" который должен был состояться 1 октября, вчера, 30 сентября, Палата представителей одобрила временное финансирование правительства без средств для Украины.

Подробнее о ситуации в США можно узнать в материале РБК-Украина.

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