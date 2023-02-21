Байден пообещал Санду помочь укрепить устойчивость Молдовы

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден пообещал президенту Май Санду укрепить устойчивость Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.
"Президент Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент отметил текущую помощь США, чтобы помочь Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость.
Речь идет о программе демократических реформ и энергетической безопасности, а также для преодоления последствий войны России против Украины.
Сегодня президент США Джо Байден заявил, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.
Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.
После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.
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