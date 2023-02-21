RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден поблагодарил Дуду за выдающуюся помощь Украине

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер поблагодарил польского президента за выдающуюся помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылкой на CNN.

Байден заявил, что сейчас Украина находится в "лучшем положении, чем когда-либо" и призвал НАТО сосредоточиться.

"Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непоколебимой", - отметил президент США.

Байден также назвал помощь Украине со стороны Польши "поистине выдающейся", поскольку страна, в том числе, смогла принять более миллиона украинских беженцев.

"Связь между польским и американским народом чрезвычайно сильна и глубока… Нам предстоит решить множество проблем, но я уверен, что мы сможем сделать это вместе", - добавил американский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что Польша планирует поднять тему передачи самолетов Украине во время визита Байдена.

Также мы писали, что Байден провел встречу с Дудой во время своего визита в Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПольшаАнджей ДудаВойна России против Украины