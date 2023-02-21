Байден подякував Дуді за визначну допомогу Україні

Президент США Джо Байден провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Американський лідер подякував польському президенту за визначну допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посилання на CNN .

"Зв'язок між польським та американським народом надзвичайно сильний і глибокий… Нам належить вирішити безліч проблем, але я впевнений, що ми зможемо зробити це разом", - додав американський лідер.

Байден також назвав допомогу Україні з боку Польщі "справді визначною", оскільки країна, в тому числі, змогла прийняти понад мільйон українських біженців.

"Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною", - зазначив президент США.

Байден заявив, що зараз Україна перебуває у "кращому становищі, ніж будь-коли" і закликав НАТО зосередитися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща планує порушити тему передачі літаків Україні під час візиту Байдена.

Також ми писали, що Байден провів зустріч із Дудою під час свого візиту до Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.