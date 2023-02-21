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Байден подякував Дуді за визначну допомогу Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Американський лідер подякував польському президенту за визначну допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посилання на CNN.

Байден заявив, що зараз Україна перебуває у "кращому становищі, ніж будь-коли" і закликав НАТО зосередитися.

"Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною", - зазначив президент США.

Байден також назвав допомогу Україні з боку Польщі "справді визначною", оскільки країна, в тому числі, змогла прийняти понад мільйон українських біженців.

"Зв'язок між польським та американським народом надзвичайно сильний і глибокий… Нам належить вирішити безліч проблем, але я впевнений, що ми зможемо зробити це разом", - додав американський лідер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща планує порушити тему передачі літаків Україні під час візиту Байдена.

Також ми писали, що Байден провів зустріч із Дудою під час свого візиту до Польщі.

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