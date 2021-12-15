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Сенат США проголосував за підвищення ліміту держборгу для уникнення дефолту

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США, Середа 15 грудня 2021 07:48
Сенат США проголосував за підвищення ліміту держборгу для уникнення дефолту Фото: Сенат США проголосував за підвищення ліміту держборгу для уникнення дефолту (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Ліміт держборгу США може бути підвищений на 480 млрд доларів. Цей крок покликаний врятувати країну від дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

Якщо до 15 грудня ліміт не був би підвищений, країну очікував би дефолт. У США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлена законодавчо, її не можна перевищувати без схвалення Конгресу.

Сенат США схвалив підвищення ліміту держборгу на 2,5 трлн доларів (приблизно до 31,4 трлн доларів) і направив цей документ в Палату представників, щоб уникнути безпрецедентного дефолту.

Законопроект був схвалений за домовленістю між лідером демократичної більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером Республіканської меншини Чаком Шумером. За проголосували 50 сенаторів, проти - 49. І в Сенаті, і в Палаті представників більшістю є демократи.

У США дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі.

Раніше ми писали, що Сенат США схвалив продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року.

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