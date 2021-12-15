Сенат США проголосував за підвищення ліміту держборгу для уникнення дефолту

Ліміт держборгу США може бути підвищений на 480 млрд доларів. Цей крок покликаний врятувати країну від дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America .

Якщо до 15 грудня ліміт не був би підвищений, країну очікував би дефолт. У США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлена законодавчо, її не можна перевищувати без схвалення Конгресу.

Сенат США схвалив підвищення ліміту держборгу на 2,5 трлн доларів (приблизно до 31,4 трлн доларів) і направив цей документ в Палату представників, щоб уникнути безпрецедентного дефолту.

Законопроект був схвалений за домовленістю між лідером демократичної більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером Республіканської меншини Чаком Шумером. За проголосували 50 сенаторів, проти - 49. І в Сенаті, і в Палаті представників більшістю є демократи.

У США дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі.