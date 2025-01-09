Байден планировал в последний раз встретиться с Зеленским перед приходом Трампа, - Sky News

Президент США Джо Байден 9 января должен был отправиться в Италию. Это была бы его последняя зарубежная поездка на посту президента США.

Байден должен был посетить Рим и Ватикан. У него были запланированы переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и Папой Римским. Отмечается, что Байден планировал также провести последнюю встречу с Зеленским как президент США.

Визит Байдена в Италию отменили за несколько часов до вылета. Причиной стали масштабные лесные пожары в Калифорнии.