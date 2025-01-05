СМИ узнали, что планирует сделать Байден в последние дни на должности
Действующий президент США Джо Байден в последние дни на должности произнесет две большие речи. Таким образом он хочет подвести итоги своей 50-летней карьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам источников NBC News, первая речь Байдена будет посвящена внешней политике. Она состоится после 12 января, когда он вернется с Италии.
Байден, вероятно, сосредоточится на необходимости США поддерживать глобальные союзы, упомянув о расширении НАТО, развитии отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также военной и финансовой поддержке Украины после полномасштабного вторжения РФ.
Вторая речь Байдена будет касаться его работы в Белом доме и на госслужбе, это фактически будет прощальным обращением к американцам.
NBC News считает, что традиционное обращение будет похоже на прощальные речи предшественников Байдена - Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы.
По данным источников издания, речи Байдена еще не готовы, но его команда уже составила план и темы.
Напомним, 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.
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