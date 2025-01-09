Байден планував востаннє зустрітися з Зеленським перед приходом Трампа, - Sky News

Джо Байден планував до завершення своєї каденції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Проте він скасував поїздку через лісові пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Президент США Джо Байден 9 січня мав вирушити до Італії. Це була б його останнє закордонна поїздка на посту президента США.
Байден мав відвідати Рим та Ватикан. У нього були заплановані переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та Папою Римським. Зазначається, що Байден планував також провести останню зустріч з Зеленським як президент США.
Візит Байдена до Італії скасували за кілька годин до вильоту. Причиною стали масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.
Нагадаємо, цього тижня Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента.
Джо Байден залишатиметься президентом до 20 січня 2025 року. Цього дня обраний президент Дональд Трамп офіційно складе присягу і вступить на посаду. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Байден цього тижня мав здійснити свою останню закордонну поїздку на посаді американського президента. Проте руйнівні лісові пожежі завадили цьому.
За даними американських ЗМІ, Байден в останні дні на посаді планує виголосити дві великі промови.
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