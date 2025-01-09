Байден планував востаннє зустрітися з Зеленським перед приходом Трампа, - Sky News

Президент США Джо Байден 9 січня мав вирушити до Італії. Це була б його останнє закордонна поїздка на посту президента США.

Байден мав відвідати Рим та Ватикан. У нього були заплановані переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та Папою Римським. Зазначається, що Байден планував також провести останню зустріч з Зеленським як президент США.

Візит Байдена до Італії скасували за кілька годин до вильоту. Причиною стали масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.