Официально еще не президент США. Когда Трамп вступит в должность
Спустя два месяца после выборов Дональд Трамп все еще остается в статусе избранного президента США. Однако уже совсем скоро он официально возглавит новую администрацию в Белом доме.
РБК-Украина рассказывает, когда именно Трамп станет 47-м президентом США.
Когда и где пройдет инаугурация
Президент приступает к полномочиям сразу после инаугурации в Вашингтоне. Согласно американской конституции, она проходит 20 января. Или 21 января, если предыдущий день приходится на воскресенье.
Инаугурация Дональда Трампа 20 января 2025 года станет 74-м разом, когда президент США приносит присягу. И хотя за 236 лет с инаугурации Джорджа Вашингтона многое остается прежним, кое-что изменилось. Например, с 1949 года церемония транслируется по телевидению.
Как и предыдущие, инаугурация Трампа пройдет возле главного входа в здание Капитолия. Для этого построят специальную платформу, которая может вместить более 1500 человек.
Начало в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).
Что такое присяга президента США
На самом деле 20 января присягу принесут два человека. Вице-президент Джей Ди Вэнс произнесет клятву, в которой подтвердит, что будет защищать Конституцию США от внешних и внутренних врагов, а также будет добросовестно исполнять свои обязанности.
Текст президентской присяги прописан в американской конституции.
"Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - скажет Дональд Трамп.
Как будет проходить мероприятия 20 января
Во время инаугурации проходит 8 мероприятий, за которые отвечает Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям.
Сначала будет шествие к Капитолию, во время которого, как ожидается, уходящий президент Джо Байден будет сопровождать Трампа.
Затем примет присягу Джей Ди Вэнс, за ним - 47-й президент США Дональд Трамп. После этого он выступит с президентской речью. Далее последует почетный отъезд, во время которого Джо и Джилл Байдены (первая леди) официально покинут территорию.
После этого будет церемония, во время которой Трамп официально вступит в должность. Мероприятия завершатся официальным обедом и смотром, во время которого новая администрация примет парад военных, общественных групп и оркестров на Пенсильвания-авеню по дороге к Белому дому.
Напомним, ранее на этой неделе американский Конгресс официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. О его победе стало известно в ночь выборов с 5 на 6 ноября, однако два месяца продолжались необходимые процедуры, связанные с подсчетом голосов выборщиков.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что станет одним из первых иностранных лидеров, которого примет Трамп после инаугурации.
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