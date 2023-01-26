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Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину, - NBC

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден планирует посетить Европу. Его визит будет связан с годовщиной полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента NBC Джоша Лендермана в Twitter.

"Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце, сообщают источники", - написал журналист.

При этом, по информации NBC, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша. Представители администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.

Напомним, ранее стало известно, что Байден еще весной 2022 года заявлял о готовности посетить Украину.

Позже в Белом доме заявили, что такой визит пока не планируется.

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