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Білий дім про візит Байдена в Україну: поки не планується

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Вашингтон, П'ятниця 15 квітня 2022 15:01
Білий дім про візит Байдена в Україну: поки не планується Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Візит президента США Джо Байдена в Україну поки не планується. Очікується, що Київ відвідає високопоставлений американський чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомили агентству в Білому домі, візит Байдена в Україну поки не розглядається. Київ з візитом може відвідати високопоставлений чиновник. При цьому не уточнюється, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, вчора Байден заявив про готовність приїхати до Києва.

Зазначимо, за останні дні Україну з візитом відвідали кілька лідерів з різних країн. Так, 10 квітня до Києва приїжджав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

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