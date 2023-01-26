Байден планує свій візит в Європу до річниці вторгнення РФ в Україну, - NBC

Президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента NBC Джоша Лендермана у Twitter .

При цьому, за інформацією NBC, розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польща. Представники адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.

"Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден ще навесні 2022 року заявляв про готовність відвідати Україну.

Пізніше в Білому домі заявили, що такий візит поки що не планується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.