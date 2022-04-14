Байден заявив, що готовий приїхати в Україну
Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив про готовність відвідати Україну. Однак перед цим він сказав, що США ще не визначилися щодо візиту свого чиновника в Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Журналіст запитав американського лідера, кого б він відправив з візитом в Україну, на що той відповів: "Ви готові поїхати?". Журналіст відповів Байдену питанням: "Ви?".
"Так", - відповів на це питання президент США.
Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”— The Recount (@therecount) April 14, 2022
Biden: “We’re making that decision now.”
Reporter: “Who would you send?”
Biden: “Are you ready to go?”
Reporter: “Are you?”
Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58
Водночас американські ЗМІ пишуть, що малоймовірно, що ця відповідь Байдена може підтверджувати його готовність приїхати в Україну.
Як відомо, в Україну з офіційним візитом, попри війну, приїжджало вже чимало лідерів країн. Зокрема, прем'єр-міністр Британії, канцлер Австрії, а також лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії.
Нагадаємо, до цього Байден виключав свій візит в Україну з огляду на складну безпекову ситуацію.
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