Байден заявив, що готовий приїхати в Україну

Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив про готовність відвідати Україну . Однак перед цим він сказав, що США ще не визначилися щодо візиту свого чиновника в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Журналіст запитав американського лідера, кого б він відправив з візитом в Україну, на що той відповів: "Ви готові поїхати?". Журналіст відповів Байдену питанням: "Ви?".

"Так", - відповів на це питання президент США.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58 — The Recount (@therecount) April 14, 2022

Водночас американські ЗМІ пишуть, що малоймовірно, що ця відповідь Байдена може підтверджувати його готовність приїхати в Україну.

Як відомо, в Україну з офіційним візитом, попри війну, приїжджало вже чимало лідерів країн. Зокрема, прем'єр-міністр Британії, канцлер Австрії, а також лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії.