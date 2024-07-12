Байден поддержал завершение войны в Секторе Газа и против оккупации анклава Израилем

Президент США Джо Байден заявил, что война в Секторе Газа должна закончиться прямо сейчас, а Израиль не должен оккупировать анклав после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы Белого дома, рамки прекращения огня были согласованы как Израилем, так и ХАМАС, однако все еще существуют пробелы, которые необходимо закрыть.
"Эти рамки сейчас согласованы как Израилем, так и ХАМАС. Поэтому я отправил свою команду в регион, чтобы согласовать подробностьи", - сказал Байден на пресс-конференции.
Директор ЦРУ Билл Бернс и посол США на Ближнем Востоке Бретт МакГерк на этой неделе находились на Ближнем Востоке, где встречались с региональными коллегами для обсуждения соглашения о прекращении огня.
"Это сложные, комплексные вопросы. Все еще есть пробелы, которые необходимо закрыть. Мы достигаем прогресса. Тенденция положительная. Я полон решимости завершить это соглашение и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", - сказал президент США.
Байден также заявил, что Израиль не должен оккупировать Сектор Газа, а также подверг определенной критике военный кабинет страны, заявив, что "Израиль иногда не был настроен на сотрудничество".
В конце мая Байден обнародовал предложение из трех этапов, направленных на достижение прекращения огня, освобождение заложников в Газе и палестинских заключенных, которых удерживает Израиль, а также вывод израильских войск из анклава.
Палестинская исламистская группировка ХАМАС приняла ключевую часть плана США, отказавшись от требования, чтобы Израиль сначала взял на себя обязательства по постоянному прекращению огня перед подписанием соглашения.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху настаивает на том, что соглашение не должно препятствовать Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты его военные цели. В начале войны он пообещал уничтожить ХАМАС.
В среду офис Нетаньяху заявил, что он обязуется обеспечить соглашение о прекращении огня в Газе при условии соблюдения красных линий, установленных Израилем.
Администрация Байдена столкнулась с международной критикой за продолжение поддержки Израиля, несмотря на растущие жертвы среди гражданского населения.
Тем временем США возобновит поставки 500-фунтовых авиабомб в Израиль. Однако Белый дом в дальнейшем воздержится от поставок 2000-фунтовых бомб из-за опасений относительно их использования в густонаселенных районах Сектора Газа.
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