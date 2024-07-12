Байден підтримав завершення війни в Секторі Газа та проти окупації анклаву Ізраїлем

Президент США Джо Байден заявив, що війна у Секторі Газа має закінчитися просто зараз, а Ізраїль не повинен окупувати анклав після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами глави Білого дому, рамки припинення вогню були узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС, але все ще існують прогалини, які слід закрити.
"Ці рамки зараз узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС. Тому я відправив свою команду в регіон, щоб узгодити деталі", - сказав Байден на прес-конференції.
Директор ЦРУ Білл Бернс і посол США на Близькому Сході Бретт МакГерк цього тижня перебували на Близькому Сході, де зустрічалися з регіональними колегами для обговорення угоди про припинення вогню.
"Це складні, комплексні питання. Все ще є прогалини, які потрібно закрити. Ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна. Я сповнений рішучості завершити цю угоду і покласти край цій війні, яка повинна закінчитися зараз", - сказав президент США.
Байден також заявив, що Ізраїль не повинен окупувати Сектор Газа, а також піддав певній критиці військовий кабінет країни, заявивши, що "Ізраїль іноді не був налаштований на співпрацю".
Наприкінці травня Байден оприлюднив пропозицію з трьох етапів, спрямованих на досягнення припинення вогню, звільнення заручників у Газі та палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль, а також виведення ізраїльських військ з анклаву.
Палестинське ісламістське угрупування ХАМАС прийняло ключову частину плану США, відмовившись від вимоги, щоб Ізраїль спочатку взяв на себе зобов'язання щодо постійного припинення вогню перед підписанням угоди.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наполягає на тому, що угода не повинна перешкоджати Ізраїлю відновити бойові дії до тих пір, поки не будуть досягнуті його військові цілі. На початку війни він пообіцяв знищити ХАМАС.
У середу офіс Нетаньяху заявив, що він зобов'язується забезпечити угоду про припинення вогню в Газі за умови дотримання червоних ліній, встановлених Ізраїлем.
Адміністрація Байдена зіткнулася з міжнародною критикою за продовження підтримки Ізраїлю, незважаючи на зростаючі жертви серед цивільного населення.
Тим часом США відновить постачання 500-фунтових авіабомб до Ізраїлю. Однак Білий дім надалі утримається від постачань 2000-фунтових бомб через побоювання щодо їхнього використання в густонаселених районах Сектора Газа.
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