Уже во второй раз. Палата представителей США одобрила бюджет для избежания "шатдауна"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Палаты представителей.

Одобренный Палатой законопроект предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября - тогда должно закончиться действие предыдущего временного бюджета, принятого в начале октября.

Так, американское правительство до 19 января будет иметь средства на военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилье и Министерство энергетики. Потребности остального правительства профинансируют другим законопроектом, который будет действовать до 2 февраля.

Такой план, предложенный спикером Джонсоном, предоставит американским законодателям больше времени, чтобы попытаться обсудить и принять законопроекты о бюджете на весь год.

В это временное финансирование, как и в предыдущее, не вошли средства на поддержку Украины. Не заложена во временный бюджет и помощь Израилю. В то же время в законопроекте не были сокращены расходы, как того требовали "трамписты".

Далее этот законопроект должен быть одобрен Сенатом, а затем документ пойдет на подпись президенту США Джо Байдену. Ожидается, что Сенат рассмотрит временный бюджет в конце недели, а именно в пятницу, 17 ноября.

Что такое "шатдаун" в США

В США действует закон, согласно которому федеральным органам власти запрещена работа, если они не имеют финансирования. "Шатдаун" (от английского - закрытие) наступает, если Конгресс не успевает одобрить, а президент - подписать бюджетные соглашения.

Отметим, единого закона о бюджете в США нет, и для финансирования всех ведомств и программ нужно принять 12 законопроектов, на согласование которых уходит много времени. С 1976 года в США был 21 шатдаун, до этого - ни одного.