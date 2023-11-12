Рецепт хаоса. Белый дом подверг критике проект финансирования правительства США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В Белом доме законопроект назвали несерьезным, невыполнимым и угрожающим национальной безопасности страны и внутренним программам.

"Это предложение - просто рецепт для большего республиканского хаоса и большего закрытия правительства - и точка. Республиканцы в Палате представителей должны прекратить тратить время на собственные политические разногласия, выполнять свою работу и работать на двухпартийной основе, чтобы предотвратить закрытие правительства", - заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Угроза шатдауна

В сентябре текущего года угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев, которые блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год с призывом урезать "лишние" расходы. В частности они выступали против дополнительной помощи Украине.

Белый дом, со своей стороны, до последнего пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны, впрочем, инициатива не набрала достаточно голосов.

Также администрация президента США Джо Байдена планировала получить одобрение на пакет в размере более 40 млрд долларов, из которых около 24 млрд должны быть выделены Украине. Позже глава Белого дома предложил пакет на 61,4 млрд долларов, но его еще не рассматривали.