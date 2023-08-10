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Байден подписал указ об ограничении технологических инвестиций в Китай

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении инвестиций Соединенных Штатов в технологические компании из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Развитие чувствительных технологий и продуктов, имеющих решающее значение для вооруженных сил, разведки, наблюдения или кибер-возможностей представляет собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности, источник которой полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, и что некоторые инвестиции Соединенных Штатов могут усугубить эту угрозу", - заявил президент США.

При этом Байден отметил, что приверженность Соединенных Штатов открытым инвестициям является краеугольным камнем экономической политики страны и дает США существенные преимущества.

Открытые глобальные потоки капитала создают ценные экономические возможности и способствуют конкурентоспособности, инновациям и производительности.

По его словам, Соединенные Штаты всегда поддерживают трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов национальной безопасности страны.

Технологические инвестиции в Китай

По мнению аналитиков, контроль за инвестициями стал частью инициатив Белого дома по ограничению потенциала Китая в разработке технологий следующего поколения, в частности в военной сфере. Эти меры дополнительно усложнили уже напряженные отношения между США и КНР.

Ранее, США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Впоследствии стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов работает над указом по ограничению критически важных инвестиций в технологии Китая.

 

 

 

 

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