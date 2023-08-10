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Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій Сполучених Штатів у технологічні компанії з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Розвиток чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для збройних сил, розвідки, спостереження або кібер-можливостей є незвичайною і винятковою загрозою національній безпеці, джерело якої повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, і що деякі інвестиції Сполучених Штатів можуть посилити цю загрозу", - заявив президент США.

При цьому Байден зазначив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.

Відкриті глобальні потоки капіталу створюють цінні економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності.

З його слів, Сполучені Штати завжди підтримують транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни.

Технологічні інвестиції в Китай

На думку аналітиків, контроль за інвестиціями став частиною ініціатив Білого дому щодо обмеження потенціалу Китаю у розробці технологій наступного покоління, зокрема у військовій сфері. Ці заходи додатково ускладнили вже напружені відносини між США та КНР.

Раніше, США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів працює над указом щодо обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.

 

 

 

 

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