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Байден ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Bloomberg

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США, Суббота 29 июля 2023 02:15
Байден ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден намерен подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китае до середины августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях и не отразится на существующих инвестициях. Однако некоторые транзакции будут запрещены.

Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормообразования, предусматривающего период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии.

Издание отмечает, что представитель Китая в Вашингтоне ранее в этом месяце заявил, что Пекин отомстит, если США введут новые ограничения на технологии или потоки капитала, но не уточнил, какие действия может предпринять КНР.

Технологические инвестиции в Китай

Контроль за инвестициями является частью более усилий Белого дома по ограничению возможностей Китая разрабатывать технологии следующего поколения. Эти усилия усложнили и без того напряженные отношения администрации Байдена с Китаем.

Ранее США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

После этого Китай взялся контролировать экспорт некоторых металлов , широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.

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