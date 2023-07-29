Байден ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Bloomberg
Президент США Джо Байден намерен подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китае до середины августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях и не отразится на существующих инвестициях. Однако некоторые транзакции будут запрещены.
Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормообразования, предусматривающего период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии.
Издание отмечает, что представитель Китая в Вашингтоне ранее в этом месяце заявил, что Пекин отомстит, если США введут новые ограничения на технологии или потоки капитала, но не уточнил, какие действия может предпринять КНР.
Технологические инвестиции в Китай
Контроль за инвестициями является частью более усилий Белого дома по ограничению возможностей Китая разрабатывать технологии следующего поколения. Эти усилия усложнили и без того напряженные отношения администрации Байдена с Китаем.
Ранее США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.
После этого Китай взялся контролировать экспорт некоторых металлов , широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.
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