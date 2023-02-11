RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден в ходе визита в Польшу объявит о дальнейшей военной помощи Украине, - Белый дом

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу четко даст понять, что дополнительная финансовая и военная помощь поступит в Украину.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

На вопрос о том, объявит ли Байден в Польше о новом пакете военной помощи, Кирби ответил: "президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

По его словам, Байден обязательно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дополнительная финансовая помощь Украине будет исходить от США.

"Я не буду опережать его слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

Позже руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домДжозеф БайденПольшаПомощь Украине