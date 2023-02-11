Байден в ходе визита в Польшу объявит о дальнейшей военной помощи Украине, - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу четко даст понять, что дополнительная финансовая и военная помощь поступит в Украину.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

На вопрос о том, объявит ли Байден в Польше о новом пакете военной помощи, Кирби ответил: "президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

По его словам, Байден обязательно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дополнительная финансовая помощь Украине будет исходить от США.

"Я не буду опережать его слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.