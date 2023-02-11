Байден під час візиту до Польщі заявить про подальшу військову допомогу Україні, - Білий дім

Президент США Джо Байден у ході візиту до Польщі чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога надійде до України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

На питання про те, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів: "президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

За його словами, Байден обов'язково дасть зрозуміти, що додаткова допомога у сфері безпеки, а також додаткова фінансова допомога Україні виходитиме від США.

"Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США", - додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.