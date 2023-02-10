Байден летит в Польшу: названа дата визита

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста CNN Джиджея Джуды в Twitter .

"Президент Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля", - заявила она.

По ее словам, в ходе визита Байден встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания НАТО.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

Позже руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.

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