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Приедет в ближайшее время. У Дуды подтвердили визит Байдена в Польшу

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Суббота 04 февраля 2023 11:08
Приедет в ближайшее время. У Дуды подтвердили визит Байдена в Польшу Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что американский лидер Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Пшидач сейчас находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военного присутствия США в Польше, передачи технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

После переговоров Пшидач сообщил, что президент Байден в ближайшее время приедет в Польшу.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал он.

Напомним, ранее американское издание NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

Также сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с американским и польским лидерами Джо Байденом и Анджеем Дудой. Встреча, вероятно, может пройти в Польше.

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