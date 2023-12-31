Байден победит Трампа, а Украине продолжат помогать: прогноз FT на 2024 год

В следующем году американский президент Джо Байден может победить на выборах президента, тем временем как союзники Украины таки продолжат оказывать поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогнозы авторов Financial Times .

Авторы издания сделали прогноз на неожиданные события в будущем году. Financial Times предположили, что Байден победит на предстоящих выборах в США, а союзники и дальше будут оказывать помощь Украине.

Кто станет президентом США

По словам издания, бывший президент Дональд Трамп не одержит победы на выборах. По их словам, если предположить, что недавние юридические препятствия, возникшие против Трампа в Колорадо и Мене, будут преодолены - его кампания против Джо Байдена станет самыми отвратительными президентскими выборами в истории США.

"Это будет очень близкая борьба. Трамп будет признан виновным по меньшей мере в одном из четырех судебных процессов, возможно, в двух, еще до выборов, и представит это как политическое преследование со стороны "преступной семьи Байденов", - сообщили в FT.

Станет ли следующий год жарче 2023 года

Нынешний год ознаменовался таким количеством экстремальных жарких дней, что он почти наверняка окажется самым жарким за 174 года климатических наблюдений, когда будут подсчитаны окончательные цифры.

Однако многие ученые ожидают, что 2024 год будет еще теплее, поскольку жара 2023 года была усилена естественным климатическим явлением Эль-Ниньо.

Приведет ли война между Израилем к ХАМАС к полномасштабному региональному конфликту

По прогнозу издания, война спровоцировала насилие по всему региону с участием поддерживаемых Ираном боевых группировок. Наибольшее беспокойство вызывает то, что пограничные стычки между Хезболлой, мощным ливанским движением и израильскими войсками перерастут в полномасштабный конфликт между ними.

Несмотря на то, что правительство премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху четко дало понять, что не может больше жить с боевиками Хезболлы, которые расположились на ливанско-израильской границе, но надеется, что дипломатическое давление сдержит ситуацию.

В то же время, ни Вашингтон, ни Тегеран не желают более широкого регионального конфликта, даже если боевые действия между "Хизболлой" и Израилем усилятся, но ситуация тревожно нестабильна.

Приведет ли смена президента на Тайване к нападению Китая

По прогнозу издания, многие в Тайване и за его пределами сегодня больше волнуются о войне благодаря расширению военных маневров Китая.

Лидер январских президентских выборов, правящая Демократическая прогрессивная партия Лай Чин-то, также имеет очень отличное прошлое от действующего президента Цай Инвэнь.

Но Лай четко дал понять, что будет соблюдать осторожную позицию Цай в отношении Китая, не давая Пекину никакого повода для нападения. Китайское руководство во главе с президентом Си Цзиньпином, похоже, все еще верит, что у него есть шанс принудить Тайвань к объединению без боя путем усиления военного запугивания, политической инфильтрации, экономических приманок и международной изоляции.

Продолжат ли США и ЕС финансировать Украину

Когда в конце 2023 контрнаступление Украины против российского вторжения застопорилось, военная и финансовая поддержка Киева стала спорным вопросом.

Администрация Байдена полна решимости продолжать поставки: соглашение с республиканцами в Конгрессе может предусматривать уступки по безопасности границ США в обмен на расширение помощи Украине.

Еще больший вызов будет, если Трамп вернется на пост президента.

Лидеры ЕС, между тем, должны найти способы в начале 2024 года обойти вето Венгрии на пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Обанкротится ли компания X

Илон Маск часто использует предупреждение о банкротстве для мотивации; он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама X (Twitter) провалилась, а попытки создать новые источники дохода не удались, велика вероятность, что это произойдет.

После недавних эмоциональных вспышек, направленных против рекламодателей X, он может быть достаточно безрассудным, чтобы считать, что может провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.

Борьба Маска за контроль над X в условиях банкротства стала бы увлекательным продолжением полного драматизма приобретения Twitter.

Выборы в Соединенных Штатах

Напомним, очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран. Венгрия наложила вето.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны ЕС будут одобрены 50 млрд для Украины. Это может произойти даже без согласия Венгрии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без согласия его страны.

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