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Байден оценил возможность переговоров с Путиным по Украине на саммите G20

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден пока еще не знает, встретится ли он на саммите G20 с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов, которое привел корреспондент Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter.

"Это еще предстоит выяснить", - заявил Байден, комментируя вероятность переговоров с Путиным.

Отметим, саммит "Большой двадцатки" пройдет уже 15 ноября в Индонезии. Там планирует присутствовать Путин. Туда также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

Также мы писали, что Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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G20Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден