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Байден оцінив можливість переговорів з Путіним щодо України на саміті G20

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден поки що не знає, чи зустрінеться він на саміті G20 з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сполучених Штатів, яку навів кореспондент Bloomberg Джордан Фабіан у Twitter.

"Це ще доведеться з'ясувати", - заявив Байден, коментуючи ймовірність переговорів з Путіним.

Зазначимо, саміт "Великої двадцятки" пройде вже 15 листопада в Індонезії. Там планує бути присутнім Путін. Туди також було запрошено президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20.

Також ми писали, що Зеленський ухвалив рішення РНБО щодо "неможливості проведення переговорів" з Путіним.

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G20Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден