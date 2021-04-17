ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден оцінив переговори з Іраном щодо ядерної програми

Новость на русском → Вашингтон, Субота 17 квітня 2021 04:56
Байден оцінив переговори з Іраном щодо ядерної програми Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів з іранської ядерної програми. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Йосихиде Сугой.

Трансляція велася в Twitter Білого дому.

Він зазначив, що задоволений згодою Ірану продовжити брати участь у прямих переговорах з США та іншими країнами.

"Ми не підтримуємо і не думаємо, що це приносить якусь користь, коли Іран каже, що збирається перейти до збагачення урану до 60%. Це суперечить угоді", - сказав Байден.

Нагадаємо, Іран з 14 квітня планує приступити до збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран зі збагаченням близько 90%.

Раніше повідомлялося, що 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Іран ядерное соглашение
NEWS
Ознак підготовки до наступу Росії немає, вона зараз демонструє силу, - штаб ООС
Ознак підготовки до наступу Росії немає, вона зараз демонструє силу, - штаб ООС
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу