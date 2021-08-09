Байден не відмовиться від виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів, - NYT
Президент США Джо Байден і його радники не мають наміру змінювати плани з виведення військ з Афганістану, незважаючи на наступ талібів. За добу угруповання захопило три адміністративні центри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У неділю Байдена ознайомили з розвитком подій в Афганістані, проте його позиція залишилася незмінною.
Радники Байдена контактували з посольством США в Кабулі, високопоставлені чиновники в Пентагоні також здійснили низку телефонних дзвінків, повідомляє джерело NYT.
Воно зазначило, що переважна стратегія США - продовжити виведення військ, як це було заплановано. При цьому він зазначив, що Міноборони США готове надати ресурси, якщо в них виникне потреба.
Раніше США направили до Афганістану бомбардувальники для боротьби з талібами.
Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.