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Байден не відмовиться від виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів, - NYT

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Вашингтон, Понеділок 09 серпня 2021 02:04
Байден не відмовиться від виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів, - NYT Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден і його радники не мають наміру змінювати плани з виведення військ з Афганістану, незважаючи на наступ талібів. За добу угруповання захопило три адміністративні центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У неділю Байдена ознайомили з розвитком подій в Афганістані, проте його позиція залишилася незмінною.

Радники Байдена контактували з посольством США в Кабулі, високопоставлені чиновники в Пентагоні також здійснили низку телефонних дзвінків, повідомляє джерело NYT.

Воно зазначило, що переважна стратегія США - продовжити виведення військ, як це було заплановано. При цьому він зазначив, що Міноборони США готове надати ресурси, якщо в них виникне потреба.

Раніше США направили до Афганістану бомбардувальники для боротьби з талібами.

Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

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