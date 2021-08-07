ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 07 серпня 2021 20:19
США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами Фото: США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

США намагається допомогти афганським військовим зупинити наступ бойовиків руху "Талібан". Країна відправила до Афганістану бомбардувальники B-52 Stratofortress.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Пентагон змушений активізувати щоденні бойові вильоти. Не тільки для того, щоб зупинити талібів, але і для допомоги афганським військово-повітряним силам", - пише видання.

За інформацією ЗМІ, B-52 Stratofortress вилетіли до Афганістану з американської авіабази в Катарі.

Однак кількість літаків не вказана. Відомо, що бомбардувальники завдадуть ударів по цілях в провінціях Кандагар, Герат, Лашкаргах і Гільменд.

Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація