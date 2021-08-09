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Байден не откажется от вывода войск из Афганистана на фоне наступления талибов, - NYT

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Вашингтон, Понедельник 09 августа 2021 02:04
Байден не откажется от вывода войск из Афганистана на фоне наступления талибов, - NYT Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден и его советники не намерены менять планы по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов. За сутки группировка захватила три административных центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В воскресенье Байдена ознакомили с развитием событий в Афганистане, однако его позиция осталась неизменной.

Советники Байдена контактировали с посольством США в Кабуле, высокопоставленные чиновники в Пентагоне также совершили ряд телефонных звонков, сообщает источник NYT.

Он отметил, что преобладающая стратегия США - продолжить вывод войск, как это было запланировано. При этом он отметил, что Минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.

Ранее США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами.

Напомним, недавно талибы захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж, во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

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